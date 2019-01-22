Vakıfbank Genel Müdürü Özcan (2)
1 saat önce
- VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan'ın konuşması İSTANBUL - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, AA Finans Masası'na konuk oldu.
- VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan'ın konuşması İSTANBUL - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, AA Finans Masası'na konuk oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:30 Kaynak: AA
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