Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Genel Müdürü Özcan (2)

Vakıfbank Genel Müdürü Özcan (2)

1 saat önce

- VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan'ın konuşması İSTANBUL - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, AA Finans Masası'na konuk oldu.

- VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan'ın konuşması İSTANBUL - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, AA Finans Masası'na konuk oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:30 Kaynak: AA

Ekonomi
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