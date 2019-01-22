Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Bankacılık Sektörünün Bu Dönemlerde Elini Taşın Altına Koyması...
3 dakika önce
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Bankacılık sektörünün bu dönemlerde elini taşın altına koyması gerekir."
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Bankacılık sektörünün bu dönemlerde elini taşın altına koyması gerekir."
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:38 Kaynak: AA
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