Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Bankacılık Sektörünün Bu Dönemlerde Elini Taşın Altına Koyması...

Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Bankacılık Sektörünün Bu Dönemlerde Elini Taşın Altına Koyması...

3 dakika önce

VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Bankacılık sektörünün bu dönemlerde elini taşın altına koyması gerekir."

Vakıfbank Genel Müdürü Özcan:
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Bankacılık sektörünün bu dönemlerde elini taşın altına koyması gerekir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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