Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Başka Paket Çalışmalarımız da Var. Sonrasında Bu Müjdeleri Vereceğiz.
2 saat önce
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Başka paket çalışmalarımız da var. Sonrasında bu müjdeleri vereceğiz.
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Başka paket çalışmalarımız da var. Sonrasında bu müjdeleri vereceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:40 Kaynak: AA
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