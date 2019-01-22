Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Güçlü Bir Hükümet ve Ekonomik İstikrar Olmasa, Kamu Bankaları Böyle...
2 saat önce
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Güçlü bir hükümet ve ekonomik istikrar olmasa, kamu bankaları böyle güzel işler yapamazdı.
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Güçlü bir hükümet ve ekonomik istikrar olmasa, kamu bankaları böyle güzel işler yapamazdı."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:42 Kaynak: AA
Çin'de Genleriyle Oynanmış İlk Bebekler Dünyaya Geldi, Hükümet Soruşturma Başlattı
Anne Sütü, Bebek Saçı ve Kandan Takılar Üretip Bin 500 TL'ye Satıyor
Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor
Ziraat Bankasından, "Fenerbahçe'yi Küme Düşüreceğiz" Sözlerine Açıklama