Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Güçlü Bir Hükümet ve Ekonomik İstikrar Olmasa, Kamu Bankaları Böyle...

Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Güçlü Bir Hükümet ve Ekonomik İstikrar Olmasa, Kamu Bankaları Böyle...

2 saat önce

VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Güçlü bir hükümet ve ekonomik istikrar olmasa, kamu bankaları böyle güzel işler yapamazdı.

Vakıfbank Genel Müdürü Özcan:
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Güçlü bir hükümet ve ekonomik istikrar olmasa, kamu bankaları böyle güzel işler yapamazdı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:42 Kaynak: AA

Hükümet, Ekonomi
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