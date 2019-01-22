Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "(Kobi Değer Paketi) Toplam Paket Büyüklüğü 20 Milyar TL Olarak...
16 dakika önce
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "(KOBİ Değer Paketi) Toplam paket büyüklüğü 20 milyar TL olarak öngörüldü.
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "(KOBİ Değer Paketi) Toplam paket büyüklüğü 20 milyar TL olarak öngörüldü."
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:30 Kaynak: AA
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