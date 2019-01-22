Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "(Kobi Değer Paketi) Süreç Başarılı Bir Şekilde Devam Ediyor.

VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "(KOBİ Değer Paketi) Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor.

VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "(KOBİ Değer Paketi) Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı."

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