Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Genel Müdürü Özcan, Kobi'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" Kapsamında...

Vakıfbank Genel Müdürü Özcan, Kobi'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" Kapsamında...

1 saat önce

VakıfBank Genel Müdürü Özcan, KOBİ'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kapsamında 1 milyar liralık yeni kaynak sunduklarını bildirdi.

Vakıfbank Genel Müdürü Özcan, Kobi'lere
VakıfBank Genel Müdürü Özcan, KOBİ'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kapsamında 1 milyar liralık yeni kaynak sunduklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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