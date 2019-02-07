Vakıfbank Genel Müdürü Özcan, Kobi'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" Kapsamında...
1 saat önce
VakıfBank Genel Müdürü Özcan, KOBİ'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kapsamında 1 milyar liralık yeni kaynak sunduklarını bildirdi.
VakıfBank Genel Müdürü Özcan, KOBİ'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kapsamında 1 milyar liralık yeni kaynak sunduklarını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:34 Kaynak: AA
VakıfBank'tan KOBİ'lere 1 Milyar Liralık Destek
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