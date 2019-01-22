Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "(Kredi) Borcun Miktarı 100 Bin TL'nin Altındaki Müşterilerimize...
25 dakika önce
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "(Kredi) Borcun miktarı 100 bin TL'nin altındaki müşterilerimize yüzde 0,98 faiz oranı veriyoruz.
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "(Kredi) Borcun miktarı 100 bin TL'nin altındaki müşterilerimize yüzde 0,98 faiz oranı veriyoruz."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:24 Kaynak: AA
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Paranız Çalınabilir
Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da Kredi Kartı Borçlarını Yapılandıracak
Son Dakika! VakıfBank, Takipteki Müşterilerden Faiz Almayacak
Ziraat Bankasından, "Fenerbahçe'yi Küme Düşüreceğiz" Sözlerine Açıklama