Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Kredi Kartı Yapılandırmasında 24 Aya Kadar Yüzde 1,10 Faizle Kredi...

Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Kredi Kartı Yapılandırmasında 24 Aya Kadar Yüzde 1,10 Faizle Kredi...

18 dakika önce

VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Kredi kartı yapılandırmasında 24 aya kadar yüzde 1,10 faizle kredi imkanı sağladık.

Vakıfbank Genel Müdürü Özcan:

VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Kredi kartı yapılandırmasında 24 aya kadar yüzde 1,10 faizle kredi imkanı sağladık."

VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "(Kredi) Borcun miktarı 100 bin TL'nin altındaki müşterilerimize yüzde 0,98 faiz oranı veriyoruz."

VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "(KOBİ Değer Paketi) Toplam paket büyüklüğü 20 milyar TL olarak öngörüldü."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:24 Kaynak: AA

Ekonomi
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Kredi Kartı Yapılandırmasında 24 Aya Kadar Yüzde 1,10 Faizle Kredi...
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