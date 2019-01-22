Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Vakıfbank Olarak Yurt Dışından Sağladığımız 14 Milyar Dolar...

Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Vakıfbank Olarak Yurt Dışından Sağladığımız 14 Milyar Dolar...

30 dakika önce

VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk."

Vakıfbank Genel Müdürü Özcan:
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:20 Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Ekonomi
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