Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Vakıfbank Olarak Yurt Dışından Sağladığımız 14 Milyar Dolar...
30 dakika önce
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk."
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye
ekonomisinin hizmetine sunduk."
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:20 Kaynak: AA
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