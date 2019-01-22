Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "(Yasal Takipteki Vakıfbank Müşterileri) Anapara Borcunu Defaten ya...

Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "(Yasal Takipteki Vakıfbank Müşterileri) Anapara Borcunu Defaten ya...

19 dakika önce

VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "(Yasal takipteki Vakıfbank müşterileri) Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz.

Vakıfbank Genel Müdürü Özcan:
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "(Yasal takipteki Vakıfbank müşterileri) Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:28 Kaynak: AA

Ekonomi
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "(Yasal Takipteki Vakıfbank Müşterileri) Anapara Borcunu Defaten ya...
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