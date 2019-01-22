Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "(Yasal Takipteki Vakıfbank Müşterileri) Anapara Borcunu Defaten ya...
19 dakika önce
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "(Yasal takipteki Vakıfbank müşterileri) Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz.
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "(Yasal takipteki Vakıfbank
müşterileri) Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:28 Kaynak: AA
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