Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Yurt Dışından Yakın Zamanda 550 Milyon TL Karşılığı Kredi Temin...

VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Yurt dışından yakın zamanda 550 milyon TL karşılığı kredi temin ettik. Bununla da bir destek kampanyası düşünüyoruz.

VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Yurt dışından yakın zamanda 550 milyon TL karşılığı kredi temin ettik. Bununla da bir destek kampanyası düşünüyoruz."

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