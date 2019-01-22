Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Yurt Dışından Yakın Zamanda 550 Milyon TL Karşılığı Kredi Temin...
1 saat önce
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Yurt dışından yakın zamanda 550 milyon TL karşılığı kredi temin ettik. Bununla da bir destek kampanyası düşünüyoruz.
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Yurt dışından yakın zamanda 550 milyon TL karşılığı kredi temin ettik. Bununla da bir destek kampanyası düşünüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:48 Kaynak: AA
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