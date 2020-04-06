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VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi...
7 saat önce
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik"
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik"
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:40 Kaynak: AA
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