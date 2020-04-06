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VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5...
7 saat önce
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik.
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:40 Kaynak: AA
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