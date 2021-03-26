VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "Modern bankacılık anlayışımızdan asla taviz vermedik" - Son Dakika

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "Modern bankacılık anlayışımızdan asla taviz vermedik"

26.03.2021 15:41
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih:

VakıfBank'ın 67. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Abdi Serdar Üstünsalih'in genel müdürlük görevinin sürdürülmesine karar verildi.

VakıfBank'ın 67. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Abdi Serdar Üstünsalih'in genel müdürlük görevinin sürdürülmesine karar verildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank'ın 67. Olağan Genel Kurulu, bankanın Ümraniye'deki genel müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Genel Kurul Toplantısı sonrasında oluşan yönetim kurulunda, 30 yıldır VakıfBank bünyesinde bilgi teknolojilerinden pazarlamaya, şube ve saha birimlerine kadar farklı alanlarda görev aldıktan sonra Haziran 2019'da bankanın genel müdürü olarak seçilen Abdi Serdar Üstünsalih'in yeni dönemde de görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada genel kuruldaki görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şunları kaydetti:

"30 yıldır bu ailenin bir üyesi olarak genel müdürlük görevini üstlenmemin ardından bize emanet edilen mirası korumak ve çoğaltmak için tüm gücümüzle çalıştık. Bu sayede, çalışma arkadaşlarımızla birlikte bankamızı gurur verici bir noktaya taşıdık. 2020 yılında yaşanan tüm zorluklara rağmen, seferberlik ruhuyla çalışarak Türkiye'nin en büyük 2. bankası olduk. Salgının etkisini gösterdiği ilk günden itibaren üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyen kredi paketlerimizle milli ekonomiye destek olmaya devam ettik. Devletimizin politikalarına mutlak bir uyumla, milli ekonomiyi salgından koruma mücadelesinde ön saflarda yer aldık. Tüm bunları gerçekleştirirken modern bankacılık anlayışımızdan asla taviz vermedik. SKY, VBanko Çek gibi sektörde ilk ve öncü ürün ve hizmeti bireysel ve ticari müşterilerimize sunarak tüm paydaşlarımızın 'daima yanında' olduk."

Tüm bilanço kalemlerinde önemli büyümeler elde edildi

Üstünsalih'in göreve başladığı Haziran 2019'dan Aralık 2020'ye kadar bankanın kaydettiği bazı büyüme rakamları şöyle:

"Varlık büyüklüğüne göre 6. sırada olan VakıfBank 2020 yıl sonu itibarıyla 2. sıraya yükseldi. Bu süreçte bankanın varlıkları yüzde 84 artışla 700 milyar TL seviyesine yaklaştı. Nakdi krediler, aynı dönemde yaklaşık yüzde 69'luk artışla 422 milyar TL'yi aştı. Katma değeri yüksek sektörleri destekleyen kredi politikası sayesinde ticari krediler yüzde 62'nin üzerinde artarak 315 milyar TL'ye yükseldi. Bireysel krediler yüzde 94 artışla 107 milyar liraya ulaştı. Gayri nakdi krediler de dikkate alındığında reel ekonomiye 523 milyar TL'yi aşkın destek sunuldu.

Aktif kalitesine verilen önem sayesinde 2020 yılı sonunda takibe dönüşüm oranı yüzde 3,97 ile sektör ortalamasının altında gerçekleşti. Mevduatta, sektör ortalamasının üzerinde, yüzde 93 oranında artış sağlanarak 414 milyar TL seviyesi yakalandı. Uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü konumunu sürdüren VakıfBank, Haziran 2019'dan 2020 sonuna kadar uluslararası piyasalardan toplamda 7 milyar dolar tutarında kaynağı ülke ekonomisine kazandırdı. 2020 yılı sonunda bankanın karı yüzde 79 oranında artarak 5 milyar TL'nin üzerine çıktı."

Dijital bankacılıkta da çok hızlı mesafe kat edildi

Söz konusu dönemde VakıfBank, çağdaş bankacılığın en önemli alanlarından biri olan dijital bankacılıkta da çok hızlı mesafe kat etti.

Salgının en yoğun hissedildiği zamanlarda müşterilerinin her ihtiyacına dijital kanallar aracılığıyla çözümler sunan VakıfBank, son 1,5 yılda dijital müşteri sayısını yaklaşık 2 kat artırarak 9,1 milyona taşıdı. Böylece dijital kanallardan yapılan işlemlerin toplam işlemler içindeki payı yüzde 95'i aştı. Toplam müşteri sayısında da 20 milyon barajı aşıldı.

VakıfBank Yönetim Kurulu ise şöyle:

"Abdi Serdar Üstünsalih, Abdülkadir Aksu, Dr. Adnan Ertem, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Dilek Yüksel, Mustafa Saydam, Sadık Yakut, Serdar Tunçbilek, Şahin Uğur."

Abdi Serdar Üstünsalih, Türk Lirası, Türkiye, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: 'Modern bankacılık anlayışımızdan asla taviz vermedik' - Son Dakika


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