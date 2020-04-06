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VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "Müşterilerimiz VakıfBank Mobil'i bu süreçte aktif olarak...
7 saat önce
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "Müşterilerimiz VakıfBank Mobil'i bu süreçte aktif olarak kullandı.
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "Müşterilerimiz VakıfBank Mobil'i bu süreçte aktif olarak kullandı. Mart ayında şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15,3 artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34 milyon adet arttı."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:42 Kaynak: AA
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