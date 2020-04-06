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VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305...
7 saat önce
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik.
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:38 Kaynak: AA
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