Vakıfbank gümrüklerde e-teminat mektubu düzenlemeye başladı
1 saat önce
VakıfBank, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün sisteme entegre olmasıyla birlikte gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu düzenlemeye başladı.
VakıfBank, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün sisteme entegre olmasıyla birlikte gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu düzenlemeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:15
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