Son Dakika Haberleri: Vakıfbank gümrüklerde e-teminat mektubu düzenlemeye başladı
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Vakıfbank gümrüklerde e-teminat mektubu düzenlemeye başladı

1 saat önce

VakıfBank, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün sisteme entegre olmasıyla birlikte gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu düzenlemeye başladı.

Vakıfbank gümrüklerde e-teminat mektubu düzenlemeye başladı, System.String[]

VakıfBank, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün sisteme entegre olmasıyla birlikte gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu düzenlemeye başladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:15 
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