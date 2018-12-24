Son Dakika Haberleri: Vakıfbank İlk Devreyi Galibiyetle Kapattı

Vakıfbank İlk Devreyi Galibiyetle Kapattı

57 dakika önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin ilk yarısının son maçında deplasmanda Çanakkale Belediyesi'ni 20-25, 16-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki 10. galibiyetini aldı.

Vakıfbank İlk Devreyi Galibiyetle Kapattı, System.String[]

Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı, 13 Ocak Perşembe günü başlayacak.

Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin ilk yarısının son maçında deplasmanda Çanakkale Belediyesi'ni 20-25, 16-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki 10. galibiyetini elde etti. Anafartalar Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya savunmada etkili başlayan sarı-siyahlılar, beş blok sayısı aldığı ilk seti 25-20 kazanmayı başardı. VakıfBank, ilk sette rakibine blok sayısı imkanı tanımadı.

ALTYAPIDAN 5 OYUNCU AYNI ANDA SAHADA

Teknik molasına 12-9 önde girdiği ikinci seti de 25-16 alan sarı-siyahlılar, karşılaşmada 2-0 öne geçti. İkinci setin son bölümünde VakıfBank, altyapısından yetişen Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç ve Tuğba Şenoğlu'yla sahada yer aldı. Üçüncü sette rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 alarak, ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı. Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı, 13 Ocak Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:39 Kaynak: Bültenler

Çanakkale, voleybol, Güncel
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