VakıfBank'ın Brezilyalı oyuncusu Gabi ilk antrenmanını unutamıyor - Son Dakika

VakıfBank'ın Brezilyalı oyuncusu Gabi ilk antrenmanını unutamıyor

VakıfBank'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriela Braga Guimares "Gabi", VakıfBank'taki ilk antrenmanının kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi.

VakıfBank'ın Brezilyalı oyuncusu Gabi ilk antrenmanını unutamıyor, System.String[]

VakıfBank'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriela Braga Guimares "Gabi", VakıfBank'taki ilk antrenmanının kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi.

Sarı-siyahlı kulübün, "Meeting Time" adlı röportaj serisinin konuğu olan Gabi, VakıfBank forması giymenin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, kulüpteki unutamadığı anla ilgili olarak, "Sanırım ilk antrenmanım. Çünkü benim için bir rüya gerçekleşiyordu. VakıfBank'a gelmek, bu büyük aileye katılmak, Giovanni'yle çalışmak ve inanılmaz oyuncularla oynamak harika bir duyguydu. İlk antrenmanda 'Vay canına buradayım! Bunu yapabilirim. Bu takımla her gün kendimi geliştirmek istiyorum' dedim. İlk günümde ne kadar heyecanlandığımı sonrasında herkese anlattım." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkesi Brezilya'da halka yardım ettiğini dile getiren Gabi, "Bazı insanlar virüsten dolayı sorunlar yaşıyor. Şu anda ihtiyacı olanlara yardım etme vakti." yorumunda bulundu.

Kariyerinde ilk kez bu kadar uzun bir süre evde kaldığını aktaran Brezilyalı oyuncu, "Bazen sıkıcı olabiliyor ama yeni şeyler öğrenebilmek için güzel bir fırsat. Çizim yapmak için bir şeyler aldım. Bir hafta çizim yapmaya çalışacağım. Sıkıldığımda 'Şimdi ne yapabilirim' diye düşünüyorum. Her hafta yeni şeyler denemeye çalışıyorum. Hepsini bir arada değil ama aşama aşama yeni şeyler deniyorum. Meditasyon yapmaya başladım. Başlarda benim için çok zordu çünkü çok aktif birisiyim. Ama başladıktan sonra gerçekten çok iyi geldi. Sanırım bundan sonra da meditasyon yapmaya devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.

"Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük"

Brezilyalı oyuncu, "CEV Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi iptal edildi. Sezonu nasıl değerlendirirsin?" sorusuna ise, "Takım olarak her gün, her hafta, her ay daha çok gelişiyorduk. Sezonu bitirebilmek için çok heyecanlıydık. Sezon başında yeni bir takımdık ama 'Elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'ni kazanabiliriz' diye düşünüyorduk. Sezonun bu şekilde bitmesine üzüldük. Ama doğru kararın bu olduğunu biliyoruz. Oynamaya devam edebilmek mümkün değildi." yanıtını verdi.

Çocukluğunda ağabeyleri nedeniyle futbol, anne ve babası nedeniyle de tenis oynadığını belirten Gabi, şunları kaydetti:

"Federer'e hep hayranlık duyardım. 'Nasıl bu kadar güvenli ve zekice oynayabiliyor?' diye merak ederdim. Yaşı ilerlemiş olsa bile yine o yüksek seviyede ve aynı kalitede tenis oynayabiliyor. Benim için büyük bir idol. Sporda her şeyi onun yaptığı gibi yapmak istedim. Zekice oynamak, başkalarının yapamadığı şeyleri yapabilmek istedim. Federer sayesinde teniste öğrendiğim şeyleri voleybola taşımaya çalışıyorum. Köpeğimin adının Nadal olması ise komik bir hikaye. Nadal'ı da çok seviyorum. Federer ile birlikte en sevdiğim iki tenisçiden biri. Jack Russel cinsi bir köpeğim oldu. İsim düşünüyordum ve 'Adını Federer koymalıyım' diye düşündüm. Sonra 'Federer' diye seslenmek garip geldi. Nadal çok havalı geldi ve ismini Nadal koydum."

Brezilya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Spor VakıfBank'ın Brezilyalı oyuncusu Gabi ilk antrenmanını unutamıyor - Son Dakika Spor
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