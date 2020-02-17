VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Kaliningrad - Son Dakika
Son Dakika Spor VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Kaliningrad - Son Dakika Spor

VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Kaliningrad

6 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son hafta müsabakasında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ı ağırlayacak.

VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Kaliningrad, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son hafta müsabakasında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ı ağırlayacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanarak 12 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-siyahlı takım, çeyrek finale kalmayı 5. hafta müsabakalarının ardından garantilemişti.

Lokomotiv Kaliningrad ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde ettiği B Grubu'nda, 8 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk maçı VakıfBank 3-2 kazanmıştı.

Kaliningrad, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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