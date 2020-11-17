VakıfBank'ın Gözde Kırdar belgeseline ABD'den iki ödül - Son Dakika

VakıfBank'ın Gözde Kırdar belgeseline ABD'den iki ödül

17.11.2020 00:58
VakıfBank'ın Gözde Kırdar belgeseline ABD'den iki ödül, System.String[]

VakıfBank Spor Kulübü'nün efsane Kaptanı Gözde Kırdar için hazırladığı 'Gözde The Fighter' isimli belgeseli, IMDb Qualifier New York Uluslararası Film Ödülleri ve Oniros Film Ödülleri'nde 'En İyi Spor Filmi' seçildi.

VakıfBank Spor Kulübü'nün efsane Kaptanı Gözde Kırdar için hazırladığı 'Gözde The Fighter' isimli belgeseli, IMDb Qualifier New York Uluslararası Film Ödülleri ve Oniros Film Ödülleri'nde 'En İyi Spor Filmi' seçildi. Belgesel, Venice Shorts Film Festivali ve Montreal Bağımsız Film Festivali'nde de adaylar arasında yer alıyor.

VakıfBank Spor Kulübü'nün altyapısından yetişen ve aralıksız 19 yıl boyunca sarı-siyahlı formayı giyen Gözde Kırdar'ın voleybol kariyerini noktalaması vesilesiyle hazırladığı 'Gözde The Fighter' belgeseli ABD'de iki ödül birden kazandı. 'Gözde The Fighter', IMDb Qualifier New York Uluslararası Film Ödülleri ve Oniros Film Ödülleri'nde 'En İyi Spor Filmi' kategorisinde ödüle değer görüldü.

New York'ta izleyici karşısında

Manhattan/New York'ta düzenlenen IMDb Qualifier New York Uluslararası Film Ödülleri (NYIFA) özel jürisi, farklı kategorilerde yarışan filmleri değerlendirerek kazananı belirliyor. 'En İyi Spor Filmi' kategorisinde ödülünün sahibi olan Gözde Kırdar belgeseli, Times Meydanı'ndaki Producer's Club'ta halka açık gösterimde izleyiciyle buluşacak.

İki film festivalinde de adaylar arasında

'Gözde The Fighter' belgeseli bir diğer 'En İyi Spor Filmi' ödülünü ise Oniros Film Ödülleri'nde aldı. New York'ta her üç ayda bir düzenlenen Oniros Film Ödülleri'nde jüri tarafından bu ödüle değer görülen belgesel, Venice Shorts Film Festivali ve Montreal Bağımsız Film Festivali'nde de adaylar arasında bulunuyor.

Yakınları ve arkadaşları anlatıyor

Hazırlık ve çekimleri 2 yıla yayınlan belgesel, İstanbul ve Kütahya'da 12 kişilik bir ekip tarafından Türk spor belgeselleri arasına kazandırıldı. Binlerce dakikalık kayıttan elde edilen 25 dakikalık belgeselde Efsane Kaptan Gözde Kırdar'ı Yılmaz Kırdar (babası), Asiye Kırdar (annesi), Özge Kırdar (kardeşi), Fatih Kırdar (abisi), Mine Kırdar (yengesi), Alessandro Bracceschi (eşi), Giovanni Guidetti, Ferhat Köseoğlu, Sabri Kıhri, Kemal Abdik, Sabri Erdoğan, Tayfun Özeren, Neslihan Demir Güler, İpek Soroğlu, Milena Rasic, Pelin Falay, Kübra Akman, Gizem Örge, Serra Soylu Koşar, Cansu Özbay, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Melis Gürkaynak, Zehra Güneş ve Can Dehrioğlu anlattı.

Kırdar'ın 2 numaralı forması emekli edildi

Belgeselin Türkiye'deki ilk gösterimi 4 Kasım 2019'da yapılan Gözde Kırdar'ın, 19 yılda 20 kupa kazandığı iki numaralı forması da emekli edilerek kulübün ana salonuna asıldı. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Gözde Kırdar, New York, Film, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin VakıfBank'ın Gözde Kırdar belgeseline ABD'den iki ödül - Son Dakika Magazin


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