Son Dakika Haberleri: Vakıfbank'ın Konuğu

Vakıfbank'ın Konuğu

56 dakika önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Fransa temsilcisi BEZIERS'i konuk edecek.

Vakıfbank'ın Konuğu, System.String[]
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Fransa temsilcisi BEZIERS'i konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda A Grubu'nda yer alan VakıfBank, ilk 5 maçını da kazanarak lider olarak çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

BEZIERS ise 5 müsabakada 1 galibiyet ve 4 yenilgiyle 4 takımlı grupta 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı VakıfBank 3-0 kazanmıştı.

Avrupa'da 27 maçtır kaybetmiyor

VakıfBank, Avrupa'da 27 maçtır mağlup olmuyor.

Son 3 sezonda oynadığı 27 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, en son 10 Nisan 2016'da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Pomi Casalmaggiore takımına yenilmişti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 39 maçın 38'ini kazanma başarısı gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:15 Kaynak: AA

Fransa, voleybol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK'nın Sözde Örgüt Liderleri Sapık Çıktı! Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu Galatasaraylı Donk, Herkes Gole Sevinirken Kılını Bile Kıpırdatmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:11:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vakıfbank'ın Konuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]