Vakıfbank'ın Konuğu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Fransa temsilcisi BEZIERS'i konuk edecek.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Fransa temsilcisi BEZIERS'i konuk edecek.



VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.



Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda A Grubu'nda yer alan VakıfBank, ilk 5 maçını da kazanarak lider olarak çeyrek finale çıkmayı garantiledi.



BEZIERS ise 5 müsabakada 1 galibiyet ve 4 yenilgiyle 4 takımlı grupta 3. sırada yer alıyor.



İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı VakıfBank 3-0 kazanmıştı.



Avrupa'da 27 maçtır kaybetmiyor



VakıfBank, Avrupa'da 27 maçtır mağlup olmuyor.



Son 3 sezonda oynadığı 27 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, en son 10 Nisan 2016'da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Pomi Casalmaggiore takımına yenilmişti.



VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 39 maçın 38'ini kazanma başarısı gösterdi.

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