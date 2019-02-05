Son Dakika Haberleri: Vakıfbank'ın Konuğu Maritza

Vakıfbank'ın Konuğu Maritza

1 saat önce

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yarın Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı ağırlayacak.

Vakıfbank'ın Konuğu Maritza, System.String[]
CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yarın Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı ağırlayacak.

Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 3 müsabakayı da kazanan sarı-siyahlı ekip, ilk sırada yer alıyor. Yaptığı maçların tümünde sahadan mağlup ayrılan Maritza ise 4. ve son sırada bulunuyor.

İki takım arasında Bulgaristan'da oynanan ilk mücadeleden VakıfBank 3-0 galip ayrılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:13 Kaynak: AA

Bulgaristan, Vakıflar Bankası, Spor
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