VakıfBank'ın ligde bileği bükülmüyor - Son Dakika

VakıfBank'ın ligde bileği bükülmüyor

16.10.2020 14:47
VakıfBank'ın ligde bileği bükülmüyor, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 17-25, 13-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, yedide yedi yaptı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 17-25, 13-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, yedide yedi yaptı.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 17-25, 13-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 yendi ve ligde yedide yedi yaptı. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-10 önde giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü hücum performansıyla seti 25-17 aldı.

İlk sette olduğu gibi karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasını 12-8 önde geçen VakıfBank, file önündeki etkinliğiyle seti 25-13 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Beşiktaş'ın üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-17 mücadeleyi de 3-0 kazandı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde ertelenen yedinci hafta maçında 18 Ekim Pazar günü Kuzeyboru'yu VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

(İHA)

VakıfBank'ın ligde bileği bükülmüyor
VakıfBank'ın ligde bileği bükülmüyor
VakıfBank'ın ligde bileği bükülmüyor

Dünya Şampiyonası, Beşiktaş, voleybol, Kadın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor VakıfBank'ın ligde bileği bükülmüyor - Son Dakika Spor

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