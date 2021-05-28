VakıfBank'ın yeni marka yüzü oyuncu Tolga Sarıtaş oldu - Son Dakika

VakıfBank'ın yeni marka yüzü oyuncu Tolga Sarıtaş oldu

28.05.2021 10:11
VakıfBank'ın yeni marka yüzü oyuncu Tolga Sarıtaş oldu, System.String[]

Bugüne kadar yer aldığı çok sayıda film ve dizi projesi ile beğeni toplayan ve 'Uluslararası Emmy Ödülleri'nde finale çıkma başarısı gösteren Tolga Sarıtaş, VakıfBank'ın bundan sonraki iletişim çalışmalarında yer alacak.

Bugüne kadar yer aldığı çok sayıda film ve dizi projesi ile beğeni toplayan ve 'Uluslararası Emmy Ödülleri'nde finale çıkma başarısı gösteren Tolga Sarıtaş, VakıfBank'ın bundan sonraki iletişim çalışmalarında yer alacak.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisine sunduğu katkıyı spor, kültür yayıncılığı ve eğitim alanındaki yatırımlarıyla toplumsal yaşamın her alanında sürdüren VakıfBank, oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşma imzaladı. Deneyimli oyuncu, VakıfBank'ın bundan sonraki reklam kampanyalarında rol alacak ve bankanın sesli ve görüntülü tüm iletişim çalışmalarında markayı temsil edecek.

"İşimizin merkezinde insan var"

Açıklamada iş birliği imza törenindeki konuşmasına yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "VakıfBank olarak, emaneti büyütmek ve çoğaltmak üzere yola çıkmış bir kültüre sahibiz. Sadece finansal başarı bizim için hiçbir zaman yeterli değil. Her işimizin merkezinde mutlaka insan var. VakıfBank olarak sadece yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle geniş kitlelere ulaşmıyoruz. Spor kulübümüzle, kültür yayıncılığımızla, BİLSEM'lerdeki eğitim yatırımlarımızla topluma değer katıyor; geniş kesimlere temas ediyoruz." ifadelerini kullandı

Sarıtaş hakkında düşüncülerini de ifade eden Üstünsalih, "Sayın Sarıtaş da her kesim tarafından sevilen; toplumsal değerleri önemseyen, insan sevgisi güçlü, genç ve başarılı bir oyuncu. Kendisinin bankamız değerlerini en kısa sürede bizler kadar benimseyerek bu değerleri tüm topluma aktarmada büyük katkıları olacağına eminim." açıklamasında bulundu.

VakıfBank olarak 67 yılı geride bıraktıklarını dile getiren Üstünsalih, "VakıfBank her geçen yıl gençliğini, dinamizmini, enerjisini artırdı. Sayın Sarıtaş ile yapacağımız iş birliğinin, bankamızda yapılan ve sadece bankamıza değil tüm topluma değer katan işleri, her kesime en etkili ve içten şekilde anlatacağımız bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Birlikte başarılı işlere imza atacağız"

Tolga Sarıtaş ise yapılan iş birliğinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Sarıtaş, "VakıfBank güven veren köklü bir kurum. Finansın yanı sıra spor ve kültür yayıncılığı alanındaki faaliyetleri ile de tüm toplumun takdirini kazanan bir banka. Bu iş birliği ile VakıfBank dünyasını daha yakından tanıma, bu ailenin bir ferdi olma şansına sahip oldum. Bu güçlü yapının aynı zamanda ne kadar öncü işlere imza attığını gördükçe iş birliğimizden duyduğum heyecan daha da arttı. Burada hayata geçirilen değerli işleri daha geniş kesimlere duyurmak konusunda birlikte çok başarılı işler yapacağımıza eminim." yorumunda bulundu.

Uluslararası Emmy Ödülleri, Vakıflar Bankası, Tolga Sarıtaş, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel VakıfBank'ın yeni marka yüzü oyuncu Tolga Sarıtaş oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Çocuklarının uyuduğu odanın tavanı çöktü, sabah namazına kalkan anne şans eseri faciayı önledi Çocuklarının uyuduğu odanın tavanı çöktü, sabah namazına kalkan anne şans eseri faciayı önledi Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor

Son Dakika Haberleri
11:20 Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu
11:16 Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde
11:15 Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
10:41 Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik
10:37 İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı
10:37 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:36 Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım
10:22 Gelir sıkıntısı yaşayan Twitter, ücretli abonelik modelini kullanıma sundu
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde         
11:16
İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı         
11:01
Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik         
10:42
Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım         
10:37
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı         
09:36
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor         
20:10
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 11:24:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: VakıfBank'ın yeni marka yüzü oyuncu Tolga Sarıtaş oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement