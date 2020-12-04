VakıfBank'ın yıldızı Isabelle Haak, ülkesinde 'Yılın Kadın Sporcusu' adayı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın İsveçli smaçörü Isabelle Haak, İsveç Spor Akademisi tarafından ülkesinde 'Yılın Kadın Sporcusu' ödülüne aday gösterildi.

Haak dışında aynı kategoride Sandra Naslund (Serbest Stil Kayakçısı), Linn Svahn (Kros Kayakçısı) ve Anna Wijk (Florbolcu) ödüle aday olarak gösterildi. AC Milan'ın İsveçli forveti Zlatan Ibrahimovic de 'Yılen Erkek Sporcusu' adayları arasında yer alıyor. Ibra dışında Armand Duplantis (Sırıkla Atlamacı), Victor Hedman (Buz Hokeyci) ve Daniel Stahl (Disk Atmacı) adaylar arasında yer alıyor.

2000 yılından bu yana düzenlenen İsveç Spor Galası, Stockholm'deki Ericsson Globe'da düzenlenmekte.

İsveç'te toplamda iki milyon kişinin televizyon ekranlarından takip ettiği İsveç Spor Galası, 18 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek ve İsveç Spor Akademisi üyelerinin oyları sonucunda kazananlar açıklanacak. - İSTANBUL