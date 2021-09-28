Üye Girişi
SPOR VakıfBank'ın yıldızları, yeni sezonda 5 kupa istiyor - Son Dakika

SPOR VakıfBank'ın yıldızları, yeni sezonda 5 kupa istiyor

28.09.2021 10:51

VakıfBank'ın yıldızları, yeni sezonda 5 kupa istiyorZehra Güneş: Umarım 35'inci sezonda çok genç ve dinamik bir kadroyla 5 kupayı birden alırız"Bu gençlik ateşinin maçları bazen çok farklı yerlere taşıdığını düşünüyorum""Yeni hedeflere odaklandıkça yorgunluğu unutuyorsun"Kübra Akman: Hedefimizde...

VakıfBank'ın yıldızları, yeni sezonda 5 kupa istiyor

Zehra Güneş: Umarım 35'inci sezonda çok genç ve dinamik bir kadroyla 5 kupayı birden alırız

"Bu gençlik ateşinin maçları bazen çok farklı yerlere taşıdığını düşünüyorum"

"Yeni hedeflere odaklandıkça yorgunluğu unutuyorsun"

Kübra Akman: Hedefimizde 5 kupa var

Cansu Özbay: 5 kupanın hepsini almak istiyoruz

"Yorgunlukların hepsini unuttuk"

Michelle Bartsch-Hackley: Hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız

Aylin Sarıoğlu: Bütün kulvarlarda altın madalyayı hedefliyoruz

"Herkes ailenin bir bireyi gibi davranıyor"

Ata SELÇUK/ - VakıfBank'ın oyuncuları Zehra Güneş, Kübra Akman, Cansu Özbay, Michelle Bartsch-Hackley ve Aylin Sarıoğlu, yeni sezonda mücadele edecekleri 5 kupanın hepsini kazanmak istediklerini dile getirdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonu düzenlediği medya günü ile açtı. Takımın başarılı oyuncuları Zehra Güneş, Kübra Akman, Cansu Özbay, Michelle Bartsch-Hackley ve Aylin Sarıoğlu, medya gününde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Sarı siyahlı ekip ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Zehra Güneş, her zaman 5 kupaya da talip olarak sezona başladıklarını belirterek, "Küçüklükten beri oynadığım takım arkadaşlarım (Derya Cebecioğlu ve Buket Gülübay), bu sene tekrardan takıma geri döndü ve altyapıdan çıkan oyunculara göre bir tık daha fazlayız normale göre. Umarım 35'inci sezonda çok genç ve dinamik bir kadroyla 5 kupayı alıp tekrardan 'VakıfBank Efsane' olarak ismimizi duyurabiliriz. Şu anki hedefimiz bu. Umarım son gün çok mutlu bir şekilde tekrardan burada buluşabiliriz" dedi.

"BU GENÇLİK ATEŞİNİN MAÇLARI BAZEN ÇOK FARKLI YERLERE TAŞIDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Zehra Güneş, takımda genç sayısının artmasına değinerek, "Dediğim gibi altyapı oyuncusu olarak bir tık daha fazlayız bu sene. Bu gençlik ateşinin bazen maçları çok farklı yerlere taşıdığını düşünüyorum. Umarım bu sezon da böyle çok maç izleyeceğiz ve pozitif yanlarını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"YENİ HEDEFLERE ODAKLANDIKÇA YORGUNLUĞUNU UNUTUYORSUN"

Yaz aylarında milli takım ile 3 büyük turnuva oynadıklarının hatırlatılması üzerine Güneş, "Çok uzun bir maratondaydık hepimiz. Bazen fiziksel, bazen mental olarak çok zorlandık. Ama ufak da olsa bir ara verdik ve şimdi yeni hedeflerimize odaklanma zamanı. Yeni hedeflere odaklandıkça yorgunluğunu, bulunduğun durumu, tatil yapmadığını unutuyorsun. Biz alışkınız bu duruma. Hiç zorlayacağını düşünmüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

KÜBRA AKMAN: HEDEFİMİZDE 5 KUPA VAR

VakıfBank'ın deneyimli ismi Kübra Akman ise, bu sezon hedeflerinde 5 kupa olduğunu dile getirerek, "Bu sezon hedefimizde 5 kupa var. Onlar için çalışıyoruz. Çok yoğun bir çalışma temposundan geldik. Çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu sezon, hepimiz için en güzeli neyse o olur. Geçen sene, pandemiden sonra ilk sezon olduğu için tabii ki herkes öncelikle sağlığını düşünmek zorundaydı. Bu takımların içinde psikolojiyi bozan bir şey oldu. Geçen sezon sadece sağlımıza bir şey olmasın, elimizden gelenin en iyisini yapalım ve en güzel şekilde bitirelim dedik. Bunu Türkiye Ligi'nde başardık. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde bunu yapamadık ama bu sene onu da tamamlayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

CANSU ÖZBAY: 5 KUPANIN HEPSİNİ ALMAK İSTİYORUZ

Sarı siyahlı ekibin milli pasörü Cansu Özbay da, ana planlarında sadece tek bir kupa olmadığını söyleyerek, "5 kupanın hepsini almak istiyoruz. En büyük hedefimiz, 5 kupanın hepsini kazanabilmek ve bu sezonu çok güzel bir sezon yapabilmek. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalya aldık. Bu sezonki hedefimiz altın madalyayla sezonu kapatmak. Umarım istediğimiz hedefe ulaşabiliriz" açıklamasını yaptı.

"YORGUNLUKLARIN HEPSİNİ UNUTTUK"

Milli takımda yoğun bir yaz sezonu geçirmelerinin kendilerini etkilemeyeceğini kaydeden Cansu Özbay, "Biz çok güzel bir milli sezon dönemini kapattık. Artık yeni sezon, VakıfBank'tayız. Yorgunlukların hepsini unuttuk. Önümüzde çok güzel bir sezon var. Çok keyifli bir sezon olacağına inanıyorum. O yüzden bu yorgunluğumuz geride kaldı" ifadelerini kullandı.

MICHELLE BARTSCH-HACKLEY: HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tecrübe kazandıklarını belirten VakıfBank'ın ABD'li yıldızı Michelle Bartsch-Hackley ise, şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık ama çok büyük bir tecrübe yaşadık. Bu tecrübeyi de bu sezon iyi kullanıp Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak istiyoruz. Takımımıza yeni katılan arkadaşlar var. Hep birlikte yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Bu yıl hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

AYLİN SARIOĞLU: BÜTÜN KULVARLARDA ALTIN MADALYAYI HEDEFLİYORUZ

Takımın yeni transferi Aylin Sarıoğlu da, "Gerçekten yoğun bir sezon olacak. 35'inci sezonunda bu takımda bulunduğum için çok mutlu ve gururluyum. 5 kulvarda herhangi bir önceliğimiz yok. Bütün kulvarlarda altın madalyayı hedefliyoruz. Geçen sene kaçırılan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu bu sene kazanmak istiyoruz. Çok yoğun bir sezon bizi bekliyor. Bu sezon taraftarımızla birlikte olacağız, bu bizi çok mutlu ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

"HERKES AİLENİN BİR BİREYİ GİBİ DAVRANIYOR"

"Burada gerçekten aile kavramını hissedebiliyorum" diyen Sarıoğlu, transfer olduktan sonra herkes tarafından çok güzel karşılandığını söyleyerek, "Zaten bu kulübün başarısının buradan geldiğini düşünüyorum. Herkes ailenin bir bireyi gibi davranıyor. Herkes sorumluluklarını yerine getiriyor ve birbirini çok seviyor. Bu tabii ki de doğal olarak sahaya yansıyor ve işimiz daha da kolaylaşıyor. Bu sezon da böyle devam edeceğini düşünüyorum" dedi ve sözlerini noktaladı.

SPOR VakıfBank'ın yıldızları, yeni sezonda 5 kupa istiyor
SPOR VakıfBank'ın yıldızları, yeni sezonda 5 kupa istiyor
SPOR VakıfBank'ın yıldızları, yeni sezonda 5 kupa istiyor
SPOR VakıfBank'ın yıldızları, yeni sezonda 5 kupa istiyor
SPOR VakıfBank'ın yıldızları, yeni sezonda 5 kupa istiyor
SPOR VakıfBank'ın yıldızları, yeni sezonda 5 kupa istiyor
SPOR VakıfBank'ın yıldızları, yeni sezonda 5 kupa istiyor
SPOR VakıfBank'ın yıldızları, yeni sezonda 5 kupa istiyor
SPOR VakıfBank'ın yıldızları, yeni sezonda 5 kupa istiyor

Şampiyonlar Ligi, Zehra Güneş, Kübra Akman, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR VakıfBank'ın yıldızları, yeni sezonda 5 kupa istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif 11:01 Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 10:52 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı 10:47 Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış 10:44 Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi 10:34 Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu 10:03 Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar 10:00 Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi! 08:50 İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi!

Son Dakika Haberleri
10:51 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor
10:51 Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,87'den işlem görüyor
10:47 Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
10:44 Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi
10:44 Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış
10:33 Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi
10:18 TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor
10:16 Newcastle United, gözünü Altay Bayındır'a dikti! 17 milyon euroluk resmi teklif yapıldı bile
10:01 Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi
09:59 Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar
Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan         
11:07
Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi yaşanıyor Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi yaşanıyor         
11:00
Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,87'den işlem görüyor Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,87'den işlem görüyor         
10:51
Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi         
10:45
Twitch'in gözde oyunu Fall Guys, büyük başarıya imza attı! Artık Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda Twitch'in gözde oyunu Fall Guys, büyük başarıya imza attı! Artık Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda         
10:35
TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor         
10:18
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi         
10:02
Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu         
09:08
Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine "Teknik limitleri kaldırın" çağrısı yapıldı         
07:55
Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası         
07:51
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla         
18:54
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 11:12:40. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR VakıfBank'ın yıldızları, yeni sezonda 5 kupa istiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement