Son Dakika Haberleri: VakıfBank'ın yönetim kurulu belirlendi

VakıfBank'ın yönetim kurulu belirlendi

1 saat önce

Vakıfbank, Abdülkadir Aksu, Abdi Serdar Üstünsalih ve Şahap Kavcıoğlunun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verdi.

VakıfBank'ın yönetim kurulu belirlendi, System.String[]
Vakıfbank, Abdülkadir Aksu, Abdi Serdar Üstünsalih ve Şahap Kavcıoğlunun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verdi.
VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada, bankanın olağan genel kurul toplantısında Abdülkadir Aksu, Abdi Serdar Üstünsalih, Şahap Kavcıoğlu, Adnan Ertem, Şahin Uğur, Dilek Yüksel, Serdar Tunçbilek'in, Sadık Yakut ve Cemil Ragıp Ertem'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:39 Kaynak: AA
Abdi Serdar Üstünsalih, Abdülkadir Aksu, Vakıflar Bankası, Güncel
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