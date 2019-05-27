VakıfBank'ın yönetim kurulu belirlendi
1 saat önce
Vakıfbank, Abdülkadir Aksu, Abdi Serdar Üstünsalih ve Şahap Kavcıoğlunun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verdi.
Vakıfbank
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:39 Kaynak: AA
, Abdülkadir Aksu
, Abdi Serdar Üstünsalih
ve Şahap Kavcıoğlunun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verdi.
VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada, bankanın olağan genel kurul toplantısında Abdülkadir Aksu, Abdi Serdar Üstünsalih, Şahap Kavcıoğlu, Adnan Ertem, Şahin Uğur
, Dilek Yüksel
, Serdar Tunçbilek
'in, Sadık Yakut
ve Cemil Ragıp Ertem'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildiği bildirildi.
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