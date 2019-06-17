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Vakıfbank International Avusturya'daki 20'nci yılını galayla kutladı

36 dakika önce

AVUSTURYA'yı ziyaret eden devlet adamları ve dünya çapındaki starların konaklamak için öncelikle tercih ettiği Hotel Imperial'de Türkiye rüzgarı estiren gala siyaset, ekonomi ve iş dünyasını buluşturdu.

Vakıfbank International Avusturya'daki 20'nci yılını galayla kutladı, System.String[]
AVUSTURYA'yı ziyaret eden devlet adamları ve dünya çapındaki starların konaklamak için öncelikle tercih ettiği Hotel Imperial'de Türkiye rüzgarı estiren gala siyaset, ekonomi ve iş dünyasını buluşturdu. Başta Avusturya Ekonomi Odası ve Avusturya Basın Birliği üyeleri olmak üzere ev sahibi ülkeden konukların da ilgi gösterdiği gecede konuşan Vakıfbank International AG CEO'su Ahmet Vural Bıyık, bankanın yıl içinde aldığı yolu ve Türkiye'yle Avusturya arasındaki gelişmelere yaptığı hizmetleri anlattı. Bıyık, 2018 yılında son yirmi yılın en büyük karının elde edildiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, Birleşmiş Milletler nezdindeki Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Başkonsolos Asip Kaya'nın da katıldığı galada Avusturya'nın Türkiye'de görev yapan eski büyükelçilerden Dr. Emil Brix ve Dr. Ralph Scheide de misafirler arasında yer aldı. Türkiye Vakıfbank ise Genel Müdür Yardımcısı Şuayıp Bilgili, Vakıfbank Int. AG Yönetim Kurulu Üyesi Ferkan Merdan ve Vakıflar Bankası TAO Genel Müdür Yardımcısı Mikail Hidir temsil etti. Türkiye'nin en büyük 10 bankası arasında yer alan Vakıfbank, dünyanın çeşitli ülkelerinde şube ve temsilcilikleri ya da Viyana'daki VakıfBank International AG gibi çeşitli bankalarda iştiraki bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:33 
Ekonomi, Türkiye, Vakıflar Bankası, Avusturya
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