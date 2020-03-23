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VakıfBank: "İşletmelerin mevcut kredileri ödemesiz dönemli yeniden yapılandırılacak.
6 saat önce
VakıfBank: "İşletmelerin mevcut kredileri ödemesiz dönemli yeniden yapılandırılacak.
VakıfBank: "İşletmelerin mevcut kredileri ödemesiz dönemli yeniden yapılandırılacak. Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü krediler de 12 aya kadar ödemesiz dönemli yapılandırılacak."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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