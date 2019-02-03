Vakıfbank, İtalyan Chiara Di Iulio'yu Transfer Etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan smaçör Chiara Di Iulio'yu kadrosuna kattı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan smaçör Chiara Di Iulio'yu kadrosuna kattı.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya temsilcisi Lardini Filottrano'da forma giyen Di Iulio ile sözleşme imzalandığı belirtildi.



Kariyerinde İtalya'da lig ve kupa şampiyonlukları olan 1,85 metre boyundaki 33 yaşındaki oyuncunun bir CEV Şampiyonlar Ligi, iki CEV Kupası ve bir de Challenge Kupası zaferi bulunuyor.

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