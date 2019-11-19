VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene'yi ağırlayacak

2020 CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 20 takım, dörderli beş grupta mücadele ediyor.

B Grubu'nda yer alan VakıfBank, Lokomotiv (Rusya), Nova KBM Branik (Slovenya) ve Savino Del Bene (İtalya) ile karşılaşacak.

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