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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene'yi ağırlayacak
6 saat önce
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:10 Kaynak: AA
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle karşı karşıya gelecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.
B Grubu'nda yer alan VakıfBank, Lokomotiv (Rusya), Nova KBM Branik (Slovenya) ve Savino Del Bene (İtalya) ile karşılaşacak.
2020 CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 20 takım, dörderli beş grupta mücadele ediyor.
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