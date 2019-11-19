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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene'yi ağırlayacak

6 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle karşı karşıya gelecek.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Savino Del Bene'yi ağırlayacak, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle karşı karşıya gelecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.

B Grubu'nda yer alan VakıfBank, Lokomotiv (Rusya), Nova KBM Branik (Slovenya) ve Savino Del Bene (İtalya) ile karşılaşacak.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 20 takım, dörderli beş grupta mücadele ediyor.

voleybol, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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