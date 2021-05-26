VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu'nu yeniden kadrosuna dahil etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Derya Cebecioğlu'nu yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan 2 sezon Sistem9 Yeşilyurt'ta forma giyen 21 yaşındaki smaçörün yeni sezonda VakıfBank forması giyeceği belirtildi.

Derya, altyapısında yetiştiği VakıfBank formasıyla 2018-2019 sezonunda bir FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, bir Türkiye Ligi şampiyonluğu ve bir CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü kazanmıştı.??????????????