VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda COVID-19 testleri negatif
2020-2021 sezonu hazırlıklarına başlayacak olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, rutin sağlık kontrolünden geçti.
2020-2021 sezonu hazırlıklarına başlayacak olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, rutin sağlık kontrolünden geçti.
Ayrıca tüm oyuncular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 testlerinin tamamının da negatif çıktığını açıkladı.VakıfBank Spor Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan bilgilendirmede, "2020-2021 sezonu hazırlıklarına başlayacak olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız rutin sağlık kontrolünden geçti. 1 Temmuz'da gerçekleştirilen sağlık kontrolüne tüm oyuncularımız ve teknik heyetimiz katıldı. Ayrıca oyuncularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza yapılan COVID-19 testlerinin tamamı negatif çıktı. VakıfBank Spor Kulübü olarak koronavirüsle mücadele kapsamında sürdürdüğümüz hassasiyeti tüm birimlerimiz ile uygulamaya devam etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:58 Kaynak: DHA
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