VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak, altyapı sporcularıyla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Spor VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak, altyapı sporcularıyla görüştü - Son Dakika Spor

VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak, altyapı sporcularıyla görüştü

6 saat önce

VakıfBank altyapı antrenörleri, dünyada etkili olan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle evde kalan altyapı sporcularıyla her gün online olarak görüşüyor ve antrenman programları uyguluyor.

VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak, altyapı sporcularıyla görüştü, System.String[]

VakıfBank altyapı antrenörleri, dünyada etkili olan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle evde kalan altyapı sporcularıyla her gün online olarak görüşüyor ve antrenman programları uyguluyor. Bu görüşmelere de VakıfBank A Takım sporcuları tecrübelerini aktarmak üzere konuk oluyor. Altyapı sporcularının ilk konuğu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Melis Gürkaynak, "Hepimiz evde kalmalıyız. Sizler ise zorunlu olarak evde kalmalısınız. Hepimiz için çok zor bir süreç. Ama bu şekilde buluşarak, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. VakıfBank olarak çok güzel bir aileyiz ve sizin de bunu hissettiğinizi düşünüyorum" diyerek genç voleybolculara moral verdi.

MELİS GÜRKAYNAK: "BİZ ÇOK GÜZEL BİR AİLEYİZ"

Sporculardan gelen soruları cevaplayan VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak, "Böyle bir organizasyonda sizlerle bir araya gelmek çok güzel. Çoğunuzu tanıyorum, salonda görüşüp, selamlaştığım çok fazla sporcu var. Hepimiz evde kalmalıyız. Sizler ise zorunlu olarak evde kalmalısınız. Hepimiz için çok zor bir süreç. Ama bu şekilde buluşarak, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Hep beraber evde kalarak, bu zor süreci de atlatacağız. Biz çok güzel bir aileyiz ve sizin de bunu hissettiğinizi düşünüyorum. Dünyanın organizasyon olarak en iyi voleybol kulübünde oynuyoruz. Hepimiz çok şanslıyız" dedi.

"SADECE ÇALIŞIN VE KAYGILANMAYIN"

VakıfBank gibi bir kulübün altyapısında oynamanın gurur verici olduğu söyleyen Melis Gürkaynak, "Ben de sizin gibi VakıfBank altyapısından yetiştim. 2011 yılında Türkiye'nin ilk CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kadrosunda yer aldım. 20 yıldır VakıfBank'ta forma giyiyorum. Bizimle her zaman konuşabilirsiniz. İstediğiniz her yerde bizlere soru sorabilirsiniz. Bizlerle ne kadar fazla zaman geçirirseniz, sizler için yararlı olur. Bizim için de çok keyifli olur. Çünkü aidiyet duygusu böyle gelişiyor. Aile olmak bunu gerektiriyor. Eğer siz iyi olursanız, çok çalışırsanız, mutlaka iyi bir yerde olursunuz. Siz yeter ki çalışmaya devam edin. Ayrıca derslerinize de aynı şekilde özen göstermeniz gerekiyor. Hepimizde kaygı vardı ama sadece çalıştık ve başarmaya odaklandık. Sizler de sadece çalışmaya odaklanmalısınız" diye konuştu.

voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:28 Kaynak: DHA

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