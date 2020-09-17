VakıfBank, Karbon Negatif kuruluş oldu - Son Dakika

VakıfBank, Karbon Negatif kuruluş oldu

VakıfBank, 2019 yılı için hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek Karbon Negatif bir kuruluş oldu.

VakıfBank, Karbon Negatif kuruluş oldu, System.String[]

VakıfBank, 2019 yılı için hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek Karbon Negatif bir kuruluş oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank, çevresel, sosyal ve yönetimsel performansını geliştirmeye devam ediyor.

Bankacılık faaliyetlerini uluslararası sürdürülebilirlik standartlarında gerçekleştirmeyi hedefleyen VakıfBank, çevresel, sosyal ve yönetimsel performansını yükseltmeye, daha yaşanabilir bir gelecek için sürdürülebilirliği kurumsal stratejisine entegre etmeye devam ediyor.

2014 yılından bu yana Karbon Saydamlık Projesi Raporu (CDP) yayınlayan VakıfBank, kapsamlı ve hassas bir enerji ve emisyon yönetimi gerçekleştiriyor.

VakıfBank'ın 2019 yılı Kapsam 1, 2 ve 3 toplam karbon emisyonu ise 53 bin 413 tCO2e olarak hesaplandı.

ISO 14064 sertifikası ile doğrulanan bu miktarın karşılığı olarak, temiz enerji kaynaklarından üretilen 55 bin Doğrulanmış Karbon Birimi alan VakıfBank, 2019 yılı için hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek Karbon Negatif bir kuruluş oldu ve bu konuda öncü bir adım attı.

"Faaliyetlerimizi sürdürülebilir bankacılık anlayışı içerisinde gerçekleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Onay Özkan, şunları kaydetti:

"Bizim için sürdürülebilirlik, tüm paydaş ekosistemimiz için kurduğumuz değerler zincirini ifade ediyor. 2014'ten beri BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeyiz. Uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun değişim dönüşümümüzü gerçekleştiriyor; performansımızı artırmaya çalışıyoruz. 2019 yılında hassas bir enerji ve emisyon yönetimi gerçekleştirerek karbon emisyonumuzu 53 bin 413 tCO2e seviyesinde tutmayı başardık. ISO 14064 sertifikası ile doğrulanan bu miktarın karşılığı olarak, temiz enerji kaynaklarından üretilen 55 bin Doğrulanmış Karbon Birimi aldık ve tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek Karbon Negatif bir kuruluş olduk."

Alınan yeni belge vesilesiyle bankanın sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Özkan, tüm faaliyetlerini sürdürülebilir bankacılık anlayışı içerisinde gerçekleştirdiklerini aktardı.

Özkan, "Enerjiden kağıt tasarrufuna tüm birimlerimizi bu standartlara uygun hale getiriyoruz. Bugüne kadar genel müdürlük dahil 523 birimimizin standartlara uygunluğunu ISO 14001 belgesi ile tescil ettirdik. Çalışma alanlarımızı çevre dostu hale getirdik. Çalışan başına enerji tüketimimizi 5,86 MWh/kişi seviyesine düşürdük." ifadelerini kullandı.

Ayrıca 51,55 ton kağıt tasarruf ettiklerini ve böylelikle 1.300'den fazla ağacı kesilmekten kurtardıklarını bildiren Özkan, "Gönüllü olarak yaptığımız bu işlemle karbon ayak izini silmekten öte, düşük emisyonlu ekonomiye geçişe ve aktörlerine destek verdik. Türkiye'deki kuruluşlara örnek ve öncü olmakla birlikte iklim değişiminin engellenmesine yönelik toplumsal farkındalığını da artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Kredi sağladıkları pek çok proje kapsamında uluslararası finans kuruluşları ile iş birliği içinde çalıştıklarını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Bu kuruluşlar aracılığıyla finansman sağladığımız projelerin yüksek etik, çevresel ve sosyal kriterleri karşılamasına dikkat ediyoruz. 2020 yılında, yine bunun gibi bir proje kapsamında kredi tahsis süreçlerinde çevresel ve sosyal risk yönetim sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaları başlattık. Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi'nin kurulumunu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz.

Uluslararası fon kaynaklarına erişimde de sürdürülebilir bankacılığın öneminin son yıllarda arttığını görmekteyiz. Uluslararası piyasalarda öncü ve aktif bir banka olarak, bu alanda da önemli adımlar atarak kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda sürdürülebilir finansmana erişim için çeşitli yapılar altında gerekli hazırlıklarımızı tamamladık ve piyasa koşullarına bağlı olarak fırsatları değerlendirmeyi hedefliyoruz."

Vakıflar Bankası, Karbon, Enerji, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VakıfBank, Karbon Negatif kuruluş oldu - Son Dakika Ekonomi

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