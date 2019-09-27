Son Dakika Haberleri: VakıfBank, Kayserili voleybolcu Yağmur Gökdemir'i kadrosuna kattı
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VakıfBank, Kayserili voleybolcu Yağmur Gökdemir'i kadrosuna kattı

1 saat önce

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor forması giyen 2006 doğumlu yıldız voleybolcu Yağmur Gökdemir, VakıfBank'a transfer oldu.

VakıfBank, Kayserili voleybolcu Yağmur Gökdemir'i kadrosuna kattı, System.String[]

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor forması giyen 2006 doğumlu yıldız voleybolcu Yağmur Gökdemir, VakıfBank'a transfer oldu.


Vakıfbank, Kayseri'den genç bir yıldızı renklerine bağladı. Üç yıldır Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor altyapısında voleybol oynayan 2006 doğumlu ve 1.82 cm boyundaki Yağmur Gökdemir, gösterdiği başarılı performansın ardından VakıfBank'ın radarına girdi. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler sonunda genç oyuncunun transferi gerçekleşti. Milli takımlar için umut vadeden bir isim olan yağmur Gökdemir için antrenörü Seher Şahin, "Midi takım sporcum Yağmur'u, Türkiye'nin en iyi spor kulüplerinden VakıfBank Spor Kulübü'ne vermenin hem hüznünü hem gururunu yaşıyorum. Yaklaşık 3 yıldır neredeyse her gün çalıştığım güzel kızım, hırsı ve azmi ile çok hızlı yol aldı. Biz de yaptığımız uzun değerlendirmeler sonucu bundan sonra voleybol hayatına orada devam etmesine karar verdik. Onunla her zaman gurur duydum ve inşallah orada da çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Vakıflar Bankası, voleybol, Kayseri, OSB, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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