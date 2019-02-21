Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranını 1,49'a İndirdi

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranını 1,49'a İndirdi

1 saat önce

Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası VakıfBank, borç yapılandırma ve KOBİ'lere destek kredilerinin ardından bir müjde daha verdi.

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranını 1,49'a İndirdi, System.String[]

VakıfBank, 1,5 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını %1,63'ten %1,49'a indirdi. 0 km ve 2. el taşıt kredilerinde de indirime giden banka, %1,72 olan aylık faiz oranını %1,55'e çekti.

VakıfBank'ta indirim öncesinde aylık %1,77'den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişiklik sonrasında %1,59'dan başlayan oranlara indirildi.

Böylelikle 10 yıl vade ile 100 bin konut kredi kullanacak olan VakıfBank müşterisi bu indirimle 13.120 TL avantaj yakalarken, aynı miktarda 48 ay vade ile taşıt kredisi kullanan müşterinin avantajı 6.469 TL oldu. VakıfBank'tan 36 ay vade ve 10 bin TL tutarında bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak müşteriler ise gerçekleştirilen faiz indirimiyle 490 TL kar edecek.

VakıfBank, kısa bir süre önce de KOBİ'lere sunduğu özel kredi paketleriyle faiz oranlarında indirime gitmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:56 Kaynak: Bültenler

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