Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranını Yüzde 1.49'a İndirdi

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranını Yüzde 1.49'a İndirdi

54 dakika önce

VakıfBank, 1.5 milyon liraya kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1.63'ten yüzde 1.49'a indirdi.

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranını Yüzde 1.49'a İndirdi, System.String[]
VakıfBank, 1.5 milyon liraya kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1.63'ten yüzde 1.49'a indirdi. 0 km ve 2. el taşıt kredilerinde de indirime giden banka, yüzde 1.72 olan aylık faiz oranını yüzde 1.55'e çekti.

VakıfBank'ta indirim öncesinde aylık yüzde 1.77'den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişiklik sonrasında yüzde 1.59'dan başlayan oranlara indirildi.

Böylelikle 10 yıl vade ile 100 bin konut kredi kullanacak olan VakıfBank müşterisi bu indirimle 13 bin 120 lira avantaj yakalarken, aynı miktarda 48 ay vade ile taşıt kredisi kullanan müşterinin avantajı 6 bin 469 lira oldu. VakıfBank'tan 36 ay vade ve 10 bin lira tutarında bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak müşteriler ise gerçekleştirilen faiz indirimiyle 490 lira kar edecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:08 Kaynak: DHA

Ekonomi
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Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı

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