Son Dakika Haberleri: Vakıfbank kredi faizlerini indirdi

Vakıfbank kredi faizlerini indirdi

1 saat önce

Vakıfbank; konut kredilerinde faiz oranı yüzde 1.63'ten yüzde 1.49'a, taşıt kredilerinde yüzde 1.72'den yüzde 1.55'e, bireysel ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 1.77'den yüzde 1.59'a indirdi.

Vakıfbank kredi faizlerini indirdi, System.String[]
Vakıfbank; konut kredilerinde faiz oranı yüzde 1.63'ten yüzde 1.49'a, taşıt kredilerinde yüzde 1.72'den yüzde 1.55'e, bireysel ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 1.77'den yüzde 1.59'a indirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:00 

Vakıflar Bankası, Ekonomi
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