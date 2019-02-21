Vakıfbank kredi faizlerini indirdi
1 saat önce
Vakıfbank; konut kredilerinde faiz oranı yüzde 1.63'ten yüzde 1.49'a, taşıt kredilerinde yüzde 1.72'den yüzde 1.55'e, bireysel ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 1.77'den yüzde 1.59'a indirdi.
Vakıfbank
; konut kredilerinde faiz oranı yüzde 1.63'ten yüzde 1.49'a, taşıt kredilerinde yüzde 1.72'den yüzde 1.55'e, bireysel ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 1.77'den yüzde 1.59'a indirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:00
Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi
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