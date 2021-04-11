VakıfBank Kültür Yayınları Anadolu fikir önderlerinin eserlerini okurla buluşturuyor - Son Dakika

VakıfBank Kültür Yayınları Anadolu fikir önderlerinin eserlerini okurla buluşturuyor

11.04.2021 10:51
VakıfBank Kültür Yayınları Anadolu fikir önderlerinin eserlerini okurla buluşturuyor, System.String[]

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Anadolu kültür ve fikir önderlerinin ölümsüz eserlerinin basımını gerçekleştirecek.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Anadolu kültür ve fikir önderlerinin ölümsüz eserlerinin basımını gerçekleştirecek.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, yayıncılık dünyasına 2 yıl önce adım atan VBKY, yeni kategorilerle yayın yelpazesini genişletiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü ve VBKY Yayın Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, gün ışığına çıkmayı bekleyen nitelikli eserleri, gelecek nesillere miras kalması amacıyla yayın dünyasına kazandırmayı sürdüreceklerini söyledi.

Üstünsalih, Ahmet Rasim külliyatı çalışması için Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu'nun başkanlığında titizlikle gerçekleştirilen araştırmalar kapsamında, 800'ü aşkın süreli yayın ve 117 bin nüshanın incelendiğini belirterek, "Eserlerini 19. yüzyılın sonlarında kaleme alan Ahmet Rasim gibi ölümsüz yazarları okurlarımızla buluşturmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Yayıncılık faaliyetlerimizle Anadolu mirasımıza sahip çıkıyoruz." dedi.

"Yayıncılıkta da ülkemiz sınırlarını aşacağız"

Bu yılın yayın takviminde Doğu ve Batı kültürüne ait edebiyat eserlerinin yanı sıra Anadolu klasikleri serisinin de yer aldığı bilgisini veren Üstünsalih, şunların kaydetti:

"Bankacılıktaki sınırları aşan ilişkilerimizi yayıncılık alanına da taşıyarak Mevlana Celaleddin Rumi'nin tasavvufi fikir ve düşüncelerinin yer aldığı Mesnevi eserini İngilizce olarak basacağız. Tüm dünyanın okuyabileceği bir kaynak olacak. Mevlana Celaleddin Rumi'nin yanı sıra aralarında Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Ahi Evran'ın bulunduğu fikir önderlerinin eserleri önümüzdeki dönemde raflarda yerini alacak. Çok kültürlü ve tüm kesimlere hitap eden sürdürülebilir bir yayıncılık anlayışıyla okurlarımızı heyecan verici ve motive edici yeni eserlerle buluşturacağız"

Üstünsalih, "Türkçeye ilk kez kazandırılan kitapların yanı sıra günümüz alfabesi ve diline çevirdiğimiz eserleri bugüne taşımış olduk. Yeterli ilgili görmemiş ya da günümüz okuruyla henüz tanışma fırsatı bulamamış eserleri VBKY markasıyla yayınlamak bize heyecan veriyor ve yeni adımlar için motive ediyor." diye konuştu.

"Okurlarımızın göstermiş olduğu ilgiden mutluluk duyuyoruz"

Çocuk kitaplarının çocukların zihinsel gelişimine olumlu katkı sunma hedefiyle uzman pedagog ve psikologlar tarafından titizlikle incelendiğini; ebeveynlerin gönül rahatlığıyla alıp çocuklarına okuyabileceği kitaplar olmasına özen gösterdiklerini dile getiren Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:

"Okurlarımızın göstermiş olduğu ilgiden, olumlu ve yapıcı dönüşlerinden mutluluk duyuyoruz. Bu kıymetli geri dönüşler yaptığımız işi daha da ileri bir noktaya taşıyabilme hususunda bizim için çok kıymetli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Bugüne kadarki çalışmalarımız geçtiğimiz mart ayında bir ödülle taçlandı. Dünya Kitap Ödülleri yarışmasının değerli jürisinin seçkisiyle 'Yılın Yayınevi' seçildik.

İlk günden itibaren kitaplara ilgi gösteren okurlarımıza, titiz ve özverili çalışmalarıyla yayınların hayata geçmesinde emek veren yazar, çevirmen, editör ve diğer tüm çalışma arkadaşlarımız ile iş ortaklarımıza çok teşekkür ederiz. Bu başarı hepimizin. Son iki yılda kültür yayıncılığı alanında ortaya koyduğumuz güzel işleri genişletmek hedefindeyiz. Gençler için de güzel projelerimiz olacak. Kitapseverler için nitelikli, aradan yıllar geçse de geriye dönüp okuyacakları eserleri yayımlamaya devam edeceğiz."

VBKY geniş bir yelpazede eserleri okurların beğenisine sunuyor

VBKY, tarih, felsefe, edebiyat, sanat, insan ve toplum bilimleri, iktisat, kesişimler, çocuk ve klasiklerden oluşan geniş bir yelpazede pek çok eseri okurların beğenisine sunuyor.

Anadolu mirasını köklerinde taşıyan VakıfBank'ın 2018'de VBKY ile başladığı yayıncılık serüveninde 100'e yakın eser okurla buluştu.

Uluslararası alanda başarı kazanmış değerli yazarlara ait eserler de VBKY aracılığıyla ilk kez Türkçeye çevrilerek yayın dünyasına kazandırıldı.

VBKY, yazar, gazeteci ve milletvekili Ahmet Rasim'in, romanlarından gazete ve seyahat yazılarına, hatıralarından makale, şiir ve öykülerine kadar tüm edebi birikimini gün yüzüne çıkarmaya yönelik çalışmaya imza attı. Yıllara yayılarak basılması planlanan 30 ciltlik külliyatın ilki, "Ahmet Rasim Kitaplığı 1 - İlk Sevgi" adıyla yayımlandı.

Yayın takviminde çocuk edebiyatına da yer açan VBKY, rengarenk ve sürükleyici çocuk kitaplarıyla çocukların dünyasına misafir oluyor. Minik okurların zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek için pedagog ve psikolog onaylı eserler, ebeveynlerin ilgisine sunuluyor. Raflarda yerini alan çocuk edebiyatı kitaplığının ilk eseri "Kardan Adam ve Güneş"in ardından 800 yıllık bir fabl olan "Papağan ve Tüccar" da minik okurlarla buluşacak.

Mevlana Celaleddin Rumi, Vakıflar Bankası, Ahmet Rasim, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel VakıfBank Kültür Yayınları Anadolu fikir önderlerinin eserlerini okurla buluşturuyor - Son Dakika


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