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VakıfBank Kültür Yayınları üçüncü yaşını üç bin fidanla kutladı - Son Dakika

VakıfBank Kültür Yayınları üçüncü yaşını üç bin fidanla kutladı

23.12.2021 16:50
VakıfBank Kültür Yayınları üçüncü yaşını üç bin fidanla kutladı

Seçici yayıncılık anlayışı ile Türkçede ilk kez yayımlanan çeviri eserlerin yanı sıra Türkiye'nin kültür mirasının gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan başucu kaynaklarını da okurların ilgisine sunan VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) üç yaşına girdi.

Seçici yayıncılık anlayışı ile Türkçede ilk kez yayımlanan çeviri eserlerin yanı sıra Türkiye'nin kültür mirasının gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan başucu kaynaklarını da okurların ilgisine sunan VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) üç yaşına girdi.

VBKY'den yapılan açıklalmaya göre, kuruluşundan bu yana yerli ve yabancı seçkin eserleri okurlarla buluşturan yayınevi, bugüne kadar felsefeden iktisada, tarihten edebiyata, sanattan toplum bilimleri ve çocuk kitaplarına uzanan 120'yi aşkın kitap yayımladı.

VBKY, üçüncü yaşını ise ekosistemin değerlerini yaşatmaya destek olmak amacıyla VakıfBank hatıra ormanlarına üç bin fidan bağışlayarak kutladı.

Tarih, sosyoloji, felsefe, klasikler, edebiyat, sanat, iktisat, çocuk kitapları gibi alanlarda değerli eserler yayımlayarak kalıcı bir değer üretme amacıyla yola çıkan VBKY, üçüncü kuruluş yıl dönümünde, kurumsal sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) aracılığıyla kurulan üçüncü VakıfBank hatıra ormanına üç bin fidan bağışında bulundu.

"Toplumun kültürel gelişiminde rol almaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü ve VBKY Yayın Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, 3 yıl önce kültür sanat alanında yürüttükleri çalışmaları genişleterek yayıncılık dünyasına adım attıklarını anlattı.

Üstünsalih, "Kitaplarımıza ilgi gösteren kıymetli okurlarımızın da desteğiyle verimli bir yıl geçirdik. Bu yıl çocukların pedagojik gelişimlerine katkıda bulunacak eserleri de yayın dünyamıza kazandırmaya başladık. 2022 yılında da kültür ve sanat alanındaki sosyal sorumluluk çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kültür endüstrisinin önemli bir parçası olan yayıncılık sektöründe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini aktaran Üstünsalih, geçen üç yılda kitaplara ilgi gösteren okurlara ve yayınevi çalışanlarına teşekkür etti.

Okurların kitaplara yönelik yoğun ilgisi ve motive edici güzel yorumlarından tarifsiz bir mutluluk duyduklarını belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:

"2018 yılının sonunda kurulmuş bir yayınevi olmamıza rağmen bu işi aşkla yapan alanında uzman yazar, çevirmen, editör, diğer tüm çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımıza verdikleri emek için teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde Doğu ve Orta Asya, Antik Yunan, Hint klasikleri ile felsefe alanındaki önemli düşünürlerin eserlerini Türkçe literatüre kazandırmak istiyoruz. Kültür yayıncılığında kalıcı eserlerle toplumun kültürel gelişiminde rol almaya devam edeceğiz."

Orman Yangınları, Sosyoloji, Türkiye, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel VakıfBank Kültür Yayınları üçüncü yaşını üç bin fidanla kutladı - Son Dakika


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