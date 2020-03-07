VakıfBank Kültür Yayınları yeni eserleriyle Bursa Kitap Fuarı'nda - Son Dakika
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VakıfBank Kültür Yayınları yeni eserleriyle Bursa Kitap Fuarı'nda

14 dakika önce

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), yeni ve seçkin eserlerini Bursa 18. Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşturuyor.

VakıfBank Kültür Yayınları yeni eserleriyle Bursa Kitap Fuarı'nda, System.String[]

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), yeni ve seçkin eserlerini Bursa 18. Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşturuyor.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Bursa 18. Kitap Fuarı", bugün kapılarını açıyor.

VBKY fuarda, edebiyattan sanata, tarihten felsefeye kadar birçok türde Türkçe'de ilk kez yayımlanan yeni eserlerini kitapseverlere sunacak.

Yeniler arasında "Kölelik Şiirleri", "Yaşayan Ölümün Mekanları", "21 Kedide Sanat Tarihi", "Tarih Üzerine Bir Ders", "İlm-i Tedbir-i Mülk" ve "Hamlet ya da Hekuba" eserleri dikkati çeken VBKY, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4. salon 601 numaralı standında Bursalı kitapseverleri ağırlayacak.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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