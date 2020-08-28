VakıfBank Kulübü Başkanı Üstünsalih, voleybol takımıyla bir araya geldi Açıklaması

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 2020-2021 sezonu öncesi teknik ekip ve oyuncuları ziyaret etti.

Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen buluşmada bir konuşma yapan Üstünsalih, yeni başarılar için teknik heyet ve oyunculara inandıklarını belirterek, "Sizler dünyanın en iyi takımında olmayı sonuna kadar hak ediyorsunuz. Hep birlikte bu sezon VakıfBank'ı yine hak ettiği yerlere taşıyacağız. VakıfBank tüm kupaların en büyük favorisidir." dedi.

"Bu kritik dönemde öncelikle sağlığınızı koruduğunuz ve yeniden aramızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum." diyen Üstünsalih, "Her şeyden önce sağlıkla dolu, sakatlıkların olmadığı bir sezon geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Her zaman takımın yanında olacaklarını vurgulayan Üstünsalih, "Şampiyonluklarla, kupalarla, zaferlerle dolu nice güzel günler yaşamayı ümit ediyorum. Elbette sporun doğasında galibiyet kadar mağlubiyet de var. Başarıyı da mağlubiyeti de paylaşacağız. Biz sadece iyi zamanınızda değil, zor zamanlarınızda da sonuna kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz. Size tüm kalbimizle inanıyor ve güveniyoruz. Belki sıklıkla görüşmemiz mümkün olmayacak ama büyük VakıfBank ailesi olarak desteğimizi hissettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.