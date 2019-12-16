VakıfBank, Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor VakıfBank, Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak - Son Dakika Spor

VakıfBank, Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak

6 saat önce

VakıfBank Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak.

VakıfBank, Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak, System.String[]

VakıfBank Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak.

Yantarny Kaliningrad Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

VakıfBank, grubundaki ilk iki maçında birer galibiyet ve beraberlikle 2. sırada yer alıyor. Lokomotiv Kaliningrad Region ise aynı galibiyet ve beraberlikle 3. sırada bulunuyor.

Kaliningrad, voleybol, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:04 Kaynak: AA
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