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VakıfBank, Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak
6 saat önce
VakıfBank Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:04 Kaynak: AA
VakıfBank Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak.
Yantarny Kaliningrad Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.
VakıfBank, grubundaki ilk iki maçında birer galibiyet ve beraberlikle 2. sırada yer alıyor. Lokomotiv Kaliningrad Region ise aynı galibiyet ve beraberlikle 3. sırada bulunuyor.
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