VakıfBank, LP Salo'ya set vermedi - Son Dakika

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Finlandiya'nın LP Salo ekibine konuk oldu. B Grubu'nda mücadele eden sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek ikide iki yaptı.
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 22 Aralık Çarşamba, TSİ 21.00'de Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse'a konuk olacak.
Salon: Salohalli
Hakemler: Koen Luts, Jan Krticka
LP Salo: Jessica Kosonen 8, Jenni Jantunen 2, Anna Czakan 3, Georgia Christina Andrikopoulou 13, Linnea Kuusela 4
VakıfBank: Cansu Özbay 4, Tuğba Şenoğlu 1, Chiaka Ogbogu 7, Gabi 7, Isabelle Haak 12, Meryem Boz 8, Michelle Bartsch-Hackley 3, Derya Cebecioğlu 3, Zehra Güneş 12, Buket Gülübay 1
Setler: 25-14, 25-11, 25-17
Süre: 59 dakika (20', 18', 21')
(İHA)
Kaynak: İHA
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