VakıfBank, Maribor'a set vermedi - Son Dakika
Son Dakika Spor VakıfBank, Maribor'a set vermedi - Son Dakika Spor

VakıfBank, Maribor'a set vermedi

6 saat önce

2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Slovenya ekibi Nova KBM Branik Maribor'u 25-15, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, Maribor'a set vermedi, System.String[]

2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Slovenya ekibi Nova KBM Branik Maribor'u 25-15, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti.


Gruptaki üçüncü galibiyetini alan sarı-siyahlılar, beşinci maçta İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'yle 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.


Salon: VakıfBank Spor Sarayı


Hakemler: Sabine Witte (Almanya), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)


VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Ebrar, Milena, Gizem (L), Melis, Meliha, Gözde, Maja, Pınar, Gözde


Maribor: Sobocan, Krajnc, Galic, Kosenina, Pintar, Stojiljkovic, Pahor (L), Dobaj, Bracko, Kramberger


Setler: 25-15, 25-11, 25-10


Süre: 57 dakika (18', 17', 21') - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:49 Kaynak: İHA
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