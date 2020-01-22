VakıfBank, Maribor'u konuk ediyor - Son Dakika

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında yarın sahasında Sloven ekibi Nova KBM Branik Maribor'la karşılaşacak.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik Maribor'la yarın 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak. Grupta iki galibiyeti bulunan sarı-siyahlılar, Nova KBM Branik Maribor'la deplasmanda oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanmıştı.

GUİDETTİ: "MARİBOR MAÇI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Maribor maçı öncesi açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Şampiyonlar Ligi'nde hiç puan kaybetmememiz gereken bir noktadayız. Maribor maçı bu yüzden çok önemli. Çünkü şu anda grupta ikinci sıradayız. Bir sonraki turu garantilemek istiyoruz. Bundan dolayı birincilik için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" şeklinde konuştu.

KAPTAN MELİS GÜRKAYNAK: "ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Maribor'un iyi defans yapan bir takım olduğunu söyleyen Kaptan Melis Gürkaynak, "İlk yarının ardından bir ara verdik. Şimdi Maribor'la Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağız. Uzun süreden sonra bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağımız için dikkatli olmamız gerektiğinin farkındayız. Maribor iyi defans yapan bir takım. Buna karşı önlemlerimizi almamız gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

GABİ: "GELİŞTİK VE TAM BİR AİLE OLDUK"

VakıfBank'ın Brezilyalı smaçörü Gabi ise, "Şampiyonlar Ligi'nin ikinci yarısı bizim için çok önemli. Bir üst tura yükselmek istiyoruz. Tabii ki tüm maçlar çok zorlu olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyoruz. Çin'deki Dünya Şampiyonası'nın ardından takım olarak oldukça geliştik ve tam bir aile olduk. Eksik yönlerimizi daha da geliştirebilmek için her gün çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi için hazırız ve karşımıza gelecek zorluklara hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

(İHA)