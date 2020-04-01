Son Dakika › Ekonomi › VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışta bulundu. - Son Dakika Ekonomi
VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışta bulundu.
7 saat önce
VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışta bulundu.
VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışta bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:42 Kaynak: AA
Son Dakika Rıdvan Yılmaz: "Beşiktaş benim hayatım" Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı